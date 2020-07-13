Подружжя з Тернопільщини вирощує їстівні каштани

— Кілька років тому в Туреччині я вперше спробував їстівний каштан, — розповідає відомий бізнесмен, народний депутат із Тернопільщини Іван Чайківський. — Згодом не одноразово ласував ним в інших країнах Європи. Для мене завжди це було такою дивовижею. Плоди каштанів, які в Україні лежать під ногами, можуть бути таким смачним горіхом.

Екзотичне дерево подружжя Чайківських придбало у 2016-му в Львові і посадили на своєму подвір’ї. Сьогодні каштан цвіте. А в вересні-жовні даватиме плоди.

Маєте досвід у приготуванні їстівних каштанів? Діліться рецептами! Будемо пробувати. Тепер екзотика доступна й на Батьківщині.