У водія Citroen Jumpy алкоголь в крові перевищує у 6 разів

Патрулюючи вулицю Академіка Студинського, інспектори виявили порушення ПДР із боку водія автомобіля Citroen Jumpy. Це сталося близько 23:25 години, 11 грудня.

Поліцейські зупинили вказаний легковик, і щойно розпочав спілкуватися з 45-річним керманичем помітили, що він має ознаки алкогольного сп’яніння.

Освідування на стан сп’яніння зафіксувало в нього 1,16 проміле алкоголю, що майже в 6 разів перевищує допустиму норму.

Охоронці порядку склали на тернополянина адмінматеріали за статтею 130 (керування в стані сп’яніння) та ч.2 ст. 122 (порушення ПДР) КУпАП.

Ще одного нетверезого водія Chevrolet Lacetti патрульні зупинили цієї ночі на проспекті Злуки. На водія патрульні склали протокол за ч.1 ст. 130 та винесли постанову за ч.1 ст. 121 КУпАП.

Управління патрульної поліції в Тернопільській області наголошує: Випив? За кермо не сідай!