У винуватця ДТП патрульні зафіксували у 6 разів вищу норму алкоголю

Через недотримання безпечної дистанції на вулиці 15 Квітня трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі Citroen C-Elysee та Daewoo Lanos близько 23-ї години, 29 січня. Водія Citroen C-Elysee із травмами забрала швидка.

Патрульні, які прибули на місце автопригоди, помітили у 28-річного водія ознаки алкогольного сп’яніння. Він погодився пройти алкотест на місці. Результат на пристрої драгер – 1,15 проміле, що майже в 6 разів перевищує допустиму норму. На нього патрульні склали протокол за ст. 130 КУпАП (керування у стані алкогольного сп’яніння).

На місці працювала слідчо-оперативна група