“Громада на мільйон”. Як об’єднана громада Тернопільщини змагаться за інвестиції (Відео)



“Громада на мільйон” – нове соціальне реаліті, в якому об’єднані територіальні громади України змагатимуться за інвестиції, створюючи проекти для поліпшення життя в регіонах. Учасниками телепроекту стали 5 українських громад з Тернопільщини, Миколаївщини, Івано-Франківщини, Луганщини та Волині, які змагаються за мільйон інвестиційних коштів. Тернопільську область представляє Скала-Подільська ОТГ.

28 січня вийшла в ефір перша програма цього телепроекту.