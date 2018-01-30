Новини Тернополя 

“Громада на мільйон”. Як об’єднана громада Тернопільщини змагаться за інвестиції (Відео)

Irena 31 Views Прокоментуй!


“Громада на мільйон” – нове соціальне реаліті, в якому об’єднані територіальні громади України змагатимуться за інвестиції, створюючи проекти для поліпшення життя в регіонах. Учасниками телепроекту стали 5 українських громад з Тернопільщини, Миколаївщини, Івано-Франківщини, Луганщини та Волині, які змагаються за мільйон інвестиційних коштів. Тернопільську область представляє Скала-Подільська ОТГ.

28 січня вийшла в ефір перша програма цього телепроекту.

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