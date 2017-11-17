У Вишнівецькій громаді обрали старост

Нещодавно на засіданні позачергової сесії Вишнівецької селищної ради депутати розглянули підсумки виборів старост в селах громади, визнали їхні повноваження, присвоїли відповідні ранги.

З цього питання інформувала голова селищної виборчої комісії Ніна Шмигач. Депутати вирішили взяти до відома її інформацію та вважати 9 листопада ц.р. днем початку повноважень старост: на Бодаківськомустаростинському окрузі – Миколи Шандрука, на Бутинському – Андрія Жили, на Старовишнівецькому – Андрія Коберника. Їм підтверджено та присвоєно 10, 7 та 13 ранги 6 категорії відповідно.

Також затверджено Положення про старосту сіл Вишнівецької селищної ради. Отже, староста представляє інтереси села чи сіл, які входять до ввіреного йому старостинського округу. Він не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах; представляє інтереси жителів свого округу у виконавчих органах селищної ради, сприяє жителям у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування; бере участь у підготовці місцевого бюджету в частині фінансування програм, що реалізуються на території округу; у здійсненні контролю за використанням об’єктів комунальної власності, розташованих на території округу, контролює стан благоустрою відповідного села (сіл) та інформує селищного голову, виконавчі органи селищної ради про його результати, здійснює інші повноваження, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами.

Джерело: Вишнівецька об’єднана територіальна громада