У Зарваниці відбулася Успенська проща

Тисячі паломників з усієї України та закордону взяли участь у прощі з нагоди празника Успення Пресвятої Владичиці нашої Богородиці 28 серпня у Марійського духовного центру «Зарваниця». Найчисельнішою була присутність вірних Коломийської єпархії, які щороку впродовж 5-6 днів долають непростий шлях до відпустового місця, щоб просити у Небесної Матері заступництва для своїх родин та миру для України.

Урочисту Архиєрейську Літургію на подіумі відслужив владика Василь (Івасюк), єпарх Коломийський УГКЦ спільно з багатьма священиками єпархії та з участю великої кількості вірних. Після Богослужіння адміністратор Малої базиліки Зарваницької Матері Божої о. м. Дмитро Квич від імені митрополита Василія (Семенюка) теплими словами привітав духовенство та усіх вірних Коломийської єпархії, які так жертовно кожного року здійснюють піше паломництво до дому Пресвятої Богородиці у Зарваниці. Після цього у каплиці над джерелом відбулося освячення води та окроплення усіх паломників.

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