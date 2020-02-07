У Жешуві Віктор Овчарук зустрівся із маршалком Підкарпатського воєводства Владиславом Ортилем

Делегація Тернопільщини взяла участь у щорічному форумі Європа–Україна, який цьогоріч проходив під гаслом «Європа і Україна у 2020 році – нові можливості, старі загрози».

У рамках форуму відбулась зустріч тернопільської делегації, очолюваної головою обласної ради Віктором Овчаруком, із маршалком Підкарпатського воєводства Владиславом Ортилем.

Обидві сторони підкреслили, що Україна в цілому і Тернопільщина зокрема мають величезний потенціал – виробничий, природний, науково-технічний.

– Разом з тим, нам потрібен більш ефективний діалог та співпраця влади, бізнесу та громадянського суспільства, а також підтримка наших міжнародних партнерів, – зазначив Віктор Овчарук, – Важливе співробітництво у економічних, суспільних, культурних галузях – можливості розвитку туризму, програми співпраці молоді, зміцнення позиції громадян у суспільному та політичному житті, спільні проекти у медіапросторі та культурі тощо.

Насамкінець зустрічі і маршалек Підкарпатського воєводства, і голова Тернопільської обласної ради висловили взаємні побажання щодо подальшої реалізації таких спільних проектів.