У жителя Тернопільського району оперативники вилучили незареєстровані зброю та боєприпаси

Співробітники управління карного розшуку ГУНП в Тернопільській області викрили жителя Збаража у вчиненні злочину, пов’язаного із незаконним поводженням зі зброєю та бойовими припасами.

За місцем проживання збаражчанина, 1965 року народження, виявлено та вилучено штурмову автоматичну гвинтівку та 42 патрони різного калібру. Речові докази направлено на експертизу.

За фактом незаконного поводження зі зброєю розпочато кримінальне провадження. Затриманому в порядку статті 208 КПК зловмиснику оголошено підозру за частиною 1 статті 263 ККУ і обрано запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави.

Досудове розслідування здійснюють слідчі слідчого управління поліції за процесуальним керівництвом обласної прокуратури