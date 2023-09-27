На Тернопільщині жінка заразилася від гризунів небезпечною інфекцією

63-річна жінка на дачі заразилася від гризунів небезпечною інфекцією. Про це повідомила КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги».

Жінка 63 роки, перебуваючи на дачі, захворіла, згодом самопочуття погіршувалось. Бригадою швидкої допомоги її доставлено у лікарню зі скаргами на нудоту, блювоту, гарячку до 38.5*С, болі в животі, загальну слабкість та діарею.

Попередньо було встановлено діагноз: підозра на гостру кишкову інфекцію. Наступного дня стан хворої погіршився, зʼявились зміни в показниках.

Медики встановили, що пацієнтка страждала від лептоспірозу – небезпечного інфекційного захворювання. Жінка перебувала на дачі, де й могла заразитись інфекцією від дрібних гризунів. Медикам вдалось вчасно скоригувати схему лікування та врятувати життя пацієнтки.