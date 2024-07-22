23:20 | 22.07.2024
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У Підволочискому музеї відкрилася виставка ексклюзивних картин найвідомішого художника краю Ярослава Збараського

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У Підволочискому музеї відкрилася виставка ексклюзивних картин найвідомішого художника Підволочиського краю, талановитого Ярослава Збараського.

Десятки картин з неймовірними пейзажами, неповторні сюжети з наймальовничішими місцями рідного краю зображеними на полотні авторства Ярослава не залишить нікого байдужими.

“Часом картини бувають красномовнішими, ніж може здатися на перший погляд” – коментує художник.

Кожен відвідувач зможе не лише переглянути картини, але і поспілкуватися з автором. Художник із задоволенням ділиться своїми думками та переживаннями, які супроводжували його під час творіння картин.

Запрошуємо БЕЗКОШТОВНО відвідати виставку та надихнутися побаченим.

Бо як кажуть в народі “Краще раз побачити, ніж багато разів почути!

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