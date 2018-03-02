Управляння ДСНС у Тернополі відкриває для всіх двері, хто хоче погрітися

В зв’язку з морозами, Управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області прийняте рішення про відкриття тимчасових стаціонарних «Пунктів обігріву», які будуть функціонувати до закінчення періоду низьких температур на території установи, а також в усіх пожежно-рятувальних підрозділах області.

Один з таких пунктів розпочав роботу в фойє адміністративного корпусу Управління ДСНС України у Тернопільській області за адресою: м.Тернопіль, вул. Л.Українки, 6. Кожен, хто бажає, може завітати сюди, аби попити гарячого чаю та зігрітися, – повідомляє Управління ДСНС України у Тернопільській області.

Нагадаємо, що окрім цього, в області вже діють 194 пункти обігріву, розгорнуті на базі закладів охорони здоров’я. ПЕРЕЛІК пунктів обігріву, розгорнутих на території Тернопільської області станом на лютий 2018 року Місце розташування Адреса Бережанський район 1. Бережанська ЦРКЛ м. Бережани, вул. Б. Хмельницького, 56 Борщівський район 2. Борщівська ЦРКЛ м. Борщів, вул. С.Бандери, 108 3. Мельнице-Подільська НРКЛ сел. Мельниця-Подільська, вул. Незалежності, 24 4. Скала-Подільська МТО сел. Скала-Подільська, вул. Паркова, 2 Бучацький район 5. Бучацька ЦКРЛ м. Бучач вул. Г.Шухевича, 48 6. Бучацька ЦКРЛ м. Бучач вул. Галицька, 104 7. Золотопотіцка РКЛ сел.. Золотий Потік 8. АЗПСМ с. Бариш 9. АЗПСМ с. Зубець 10. АЗПСМ с. Пилява 11. АЗПСМ с. Ялівці 12. АЗПСМ с.Переволока 13. АЗПСМ с. Осівці 14. АЗПСМ с. Озеряни 15. АЗПСМ с. Соколів 16. АЗПСМ с.Стінка 17. ФАП с. Ст.Петликівці 18. ФАП с. Броварі 19. ФАП с. Новосілка 20. ФАП с. Пишківці 21. ФАП с. Н. Петриківці 22. ФАП с. Підзамочок 23. ФАП с. Трибухівці 24. ФАП с. Заривинці 25. ФАП с. Рукомиш 26. ФАП с. Верб’ятин 27. ФАП с. Доброполе 28. ФАП с. Матеушівка 29. ФАП с. Сокілець 30. ФАП с. Возиків 31. ФАП с. Набережне 32. ФАП с. Русилів 33. ФАП с. Сновидів 34. ФАП с. Миколаївка 35. ФАП с. Скоморохи 36. ФАП с. Космирин 37. ФАП с. Беремяни 38. ФАП с. Рублено 39. ФАП с. Костільники Гусятинський район 40. Гусятинська ЦРКЛ сел. Гусятин, вул. Б. Лепкого 1 41. Копичинецька ЦРКЛ м. Копичинці, вул. Шевченка 106 42. ФАП сел.. Гримайлів, вул. Полуботка 14 43. ФАП м. Хоростків, вул. Б. Лепкого 7 Збаразький район 44. Збаразька ЦКРЛ (інфекційне відділення) м. Збараж, вул. Павлова, 2 45. РКЛ сел. Вишівець, вул. Замкова, 2 46. РКЛ с. Максимівка, вул. Шевченка, 41 47. ФАП с. Базаринці 48. ФАП с. Тарасівка 49. ФАП с. М.Глибочок 50. ФАП с. Чорний Ліс 51. ФАП с. Капустинці 52. ФАП с. Мусорівці 53. ФАП с. Ст.Збараж 54. ФАП с. Верняки 55. ФАП с. Залужся 56. ФАП с. Івашківці 57. ФАП с. Ліски 58. ФАП с. Розношинці 59. ФАП с. Красносільці 60. ФАП с. Добромірка 61. ФАП с. Шили 62. ФАП с. Коршемки 63. АЗПСМ с. Чернихівці 64. АЗПСМ с. Кобилля 65. ФП с. Іванчани 66. ФП с. М.Березовиця 67. АЗПСМ с. Н. Луб’янки 68. ФАП с. В.Луб’янки 69. ФП с. Н.Рогівець 70. АЗПСМ с. Стриївка 71. ФП с. Травневе 72. АЗПСМ с. Романове Село 73. ФАП с. Киданці 74. АЗПСМ с. Добро води 75. ФП с. Новики 76. ФП с. Чумалі, Оприлівці 77. ФП с. Зарубинці 78. АЗПСМ с. Шимківці 79. ФАП с. Решнівка 80. ФП с. Бабії 81. ФП с. Болязуби 82. АЗПСМ с. Залісці 83. АЗПСМ с. В. Кунець 84. ФП с. М.Кунинець 85. ФП с. Хоми 86. ФП с. Чеснів 87. АЗПСМ с. В Вікнини 88. ФП с. М.Вікнини 89. ФП с. Котюжини 90. АЗПСМ с. Заруддя 91. ФП с. Олишківці 92. ФП с. В.Раковець 93. ФП с. М.Раковець 94. АЗПСМ с. Бодаки 95. ФП с. Коханівка 96. ФП с. Гнидава 97. ФП с. Діброва 98. ФАП с. Ст.Вишнівець 99. ФП с. Кухаруки 100. ФАП с. Кинахівці 101. ФП с. Федьківці 102. ФП с. Бутин 103. ФАП с. Дзвеняча 104. ФП с. Лози 105. ФАП с. Кривчики Заліщицький район 106. Заліщицька ЦРКЛ м. Заліщики, вул. С.Бандери, 86 107. Товстенська РКЛ сел. Товсте, вул. Робітнича, 1 108. ФАП с. Касперівці 109. ФАП с. Новосілка 110. ФАП с. Торське 111. ФАП с. Устечко 112. ФАП с. Попівці 113. ФАП с. Лисівці 114. ФАП с. Угриньківці Зборівський район 115. Зборівська ЦРЛ м. Зборів, вул. Б. Хмельницького, 17 116. Залозецька РКЛ сел. Залізці, вул. Шевченка, 56 117. Озернянська ДЛ с. Озерна, вул. Молодіжна,2 Козівський район 118. Козівська ЦРКЛ сел. Козова, вул. Зелена, 19; 119. Козлівська КЛ сел. Козлів, вул. Заводська, 32; 120. Конюхівська лікарня с. Конюхи Лановецький район 121. Лановецька ЦРКЛ м. Ланівці, вул. Шевченка, 30 Монастирський район 122. Монастириська ЦРКЛ, м. Монастириська, вул. Шевченка, 29 123. Коропецька РКЛ сел. Коропець, вул. Каганця 124. МРТЦСО (стаціонарне відділення) с. Устя – Зелене, Підгаєцький район 125. Підгаєцька ЦКРЛ м. Підгайці, вул. Шевченка, 19 126. АЗПСМ с. Завалів 127. АЗПСМ с. Новосілка 128. АЗПСМ с. Голгоча 129. АЗПСМ с. Мужилів 130. АЗПСМ с. Шумляни Підволочиський район 131. Скалатська РКЛ м. Скалат вул. Л.Курбаса 132. Підволочиська ЦРКЛ сел. Підволочиськ, вул.П.Мстислава,102 133. АЗПСМ с. Нове Село 134. АЗПСМ с. Новосілка 135. АЗПСМ с. Колодіївка 136. АЗПСМ с . Галущинці 137. АЗПСМ с. Остап’є 138. АЗПСМ с. Ст.Скалат 139. АЗПСМ с. Качанівка 140. АЗПСМ с. Кошляки 141. АЗПСМ с. Токи 142. АЗПСМ с. Кам’янки 143. ФАП с. Богданівка 144. ФП с. Воробіївка 145. ФП с. Пеньківці 146. ФП с. Медин 147. ФП с. Щаснівка 148. ФП с. Мислова 149. ФП с. Поділля 150. ФП с. Хоптянка 151. ФП с. Зарубинці 152. ФАП с. Скорики 153. ФП с. Климківці 154. ФАП с. Гнилиці 155. ФАП с. Городниця 156. ФАП с. Жеребки 157. ФАП с. Іванівка 158. ФП с. Рожиськ 159. ФП с. Клебанівка 160. ФП с. Шевченково 161. ФП с. Мовчанівка 162. ФП с. Хмелиська 163. ФП с. Голотки 164. ФАП с. Лисичинці 165. ФП с. Панасівка 166. ФАП с. Магдалівка 167. ФП с. Теклівка 168. ФАП с. Гнилички 169. ФАП с. Козярі 170. ФП с. Оріховець 171. ФП с. Чернилівка 172. ФП с. Пальчинці 173. ФП с. Староміщина 174. ФП с. Дорофіївка 175. ФАП с. Турівка 176. ФП с. Фащівка 177. ФП с. Супранівка 178. ФП с. Росохуватець 179. ФП с. Криве 180. ФП с. Поплави 181. ФП с. Полупанівка 182. ФП с. Терпилівка 183. ФП с. Лозівка Теребовлянський район 184. Філія «Теребовлянський райавтодор» м. Теребовля, вул. Застіноцька, 13 185. Управління праці та соціального захисту населення Теребовлянської РДА, Теребовлянський територіальний центр обслуговування населення на базі їдальні «Гуманітар» м. Теребовля, вул. Шевченка, 13 Тернопільський район 186. Геріатричне відділення ТРТМО с. Мишковичі 187. Відділення ТРТМО сел. В.Бірки Чортківський район 188. Чортківська ЦРКЛ м. Чортків, вул. Пігути, 31 189. Чортківська ЦРКЛ (неврологічний відділ) сел. Заводське, вул. Галицька 190. Чортківська ЦРКЛ (терапевтичне відділення) с. Пробіжна Шумський район 191. Шумська ЦРЛ м. Шумськ вул.Енергетична, 1 192. Великодедеркальська РКЛ с. В. Дедеркали Кременецький район 193 Кременецька ЦРКЛ м. Кременець, вул. Дубенецька, 1 194 Почаївська РКЛ м. Почаїв, вул. Воз’єднання, 19 м. Тернопіль Згідно розпорядження Тернопільського міського голови від 09.02.2018 року № 27 “Про розгортання пунктів обігріву” в лікувально-профілактичних закладах міста підготовлено палати для надання цілодобової медичної допомоги постраждалим від переохолодження Примітка: ЦРЛ – центральна районна лікарня ЦРКЛ – центральна районна клінічна лікарня ТРТМО – тернопільське районне територіальне медичне об’єднання РЛ – районна лікарня АЗПСМ – амбулаторія загальної практики сімейної медицини ФАП – фельдшерсько-акушерський пункт ФП – фельдшерський пункт