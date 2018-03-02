Управляння ДСНС у Тернополі відкриває для всіх двері, хто хоче погрітися
В зв’язку з морозами, Управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області прийняте рішення про відкриття тимчасових стаціонарних «Пунктів обігріву», які будуть функціонувати до закінчення періоду низьких температур на території установи, а також в усіх пожежно-рятувальних підрозділах області.
Один з таких пунктів розпочав роботу в фойє адміністративного корпусу Управління ДСНС України у Тернопільській області за адресою: м.Тернопіль, вул. Л.Українки, 6. Кожен, хто бажає, може завітати сюди, аби попити гарячого чаю та зігрітися, – повідомляє Управління ДСНС України у Тернопільській області.
Нагадаємо, що окрім цього, в області вже діють 194 пункти обігріву, розгорнуті на базі закладів охорони здоров’я.
ПЕРЕЛІК
пунктів обігріву, розгорнутих на території Тернопільської області
станом на лютий 2018 року
|Місце розташування
|Адреса
|Бережанський район
|1.
|Бережанська ЦРКЛ
|м. Бережани, вул. Б. Хмельницького, 56
|Борщівський район
|2.
|Борщівська ЦРКЛ
|м. Борщів, вул. С.Бандери, 108
|3.
|Мельнице-Подільська НРКЛ
|сел. Мельниця-Подільська, вул. Незалежності, 24
|4.
|Скала-Подільська МТО
|сел. Скала-Подільська, вул. Паркова, 2
|Бучацький район
|5.
|Бучацька ЦКРЛ
|м. Бучач вул. Г.Шухевича, 48
|6.
|Бучацька ЦКРЛ
|м. Бучач вул. Галицька, 104
|7.
|Золотопотіцка РКЛ
|сел.. Золотий Потік
|8.
|АЗПСМ
|с. Бариш
|9.
|АЗПСМ
|с. Зубець
|10.
|АЗПСМ
|с. Пилява
|11.
|АЗПСМ
|с. Ялівці
|12.
|АЗПСМ
|с.Переволока
|13.
|АЗПСМ
|с. Осівці
|14.
|АЗПСМ
|с. Озеряни
|15.
|АЗПСМ
|с. Соколів
|16.
|АЗПСМ
|с.Стінка
|17.
|ФАП
|с. Ст.Петликівці
|18.
|ФАП
|с. Броварі
|19.
|ФАП
|с. Новосілка
|20.
|ФАП
|с. Пишківці
|21.
|ФАП
|с. Н. Петриківці
|22.
|ФАП
|с. Підзамочок
|23.
|ФАП
|с. Трибухівці
|24.
|ФАП
|с. Заривинці
|25.
|ФАП
|с. Рукомиш
|26.
|ФАП
|с. Верб’ятин
|27.
|ФАП
|с. Доброполе
|28.
|ФАП
|с. Матеушівка
|29.
|ФАП
|с. Сокілець
|30.
|ФАП
|с. Возиків
|31.
|ФАП
|с. Набережне
|32.
|ФАП
|с. Русилів
|33.
|ФАП
|с. Сновидів
|34.
|ФАП
|с. Миколаївка
|35.
|ФАП
|с. Скоморохи
|36.
|ФАП
|с. Космирин
|37.
|ФАП
|с. Беремяни
|38.
|ФАП
|с. Рублено
|39.
|ФАП
|с. Костільники
|Гусятинський район
|40.
|Гусятинська ЦРКЛ
|сел. Гусятин, вул. Б. Лепкого 1
|41.
|Копичинецька ЦРКЛ
|м. Копичинці, вул. Шевченка 106
|42.
|ФАП
|сел.. Гримайлів, вул. Полуботка 14
|43.
|ФАП
|м. Хоростків, вул. Б. Лепкого 7
|Збаразький район
|44.
|Збаразька ЦКРЛ (інфекційне відділення)
|м. Збараж, вул. Павлова, 2
|45.
|РКЛ
|сел. Вишівець, вул. Замкова, 2
|46.
|РКЛ
|с. Максимівка, вул. Шевченка, 41
|47.
|ФАП
|с. Базаринці
|48.
|ФАП
|с. Тарасівка
|49.
|ФАП
|с. М.Глибочок
|50.
|ФАП
|с. Чорний Ліс
|51.
|ФАП
|с. Капустинці
|52.
|ФАП
|с. Мусорівці
|53.
|ФАП
|с. Ст.Збараж
|54.
|ФАП
|с. Верняки
|55.
|ФАП
|с. Залужся
|56.
|ФАП
|с. Івашківці
|57.
|ФАП
|с. Ліски
|58.
|ФАП
|с. Розношинці
|59.
|ФАП
|с. Красносільці
|60.
|ФАП
|с. Добромірка
|61.
|ФАП
|с. Шили
|62.
|ФАП
|с. Коршемки
|63.
|АЗПСМ
|с. Чернихівці
|64.
|АЗПСМ
|с. Кобилля
|65.
|ФП
|с. Іванчани
|66.
|ФП
|с. М.Березовиця
|67.
|АЗПСМ
|с. Н. Луб’янки
|68.
|ФАП
|с. В.Луб’янки
|69.
|ФП
|с. Н.Рогівець
|70.
|АЗПСМ
|с. Стриївка
|71.
|ФП
|с. Травневе
|72.
|АЗПСМ
|с. Романове Село
|73.
|ФАП
|с. Киданці
|74.
|АЗПСМ
|с. Добро води
|75.
|ФП
|с. Новики
|76.
|ФП
|с. Чумалі, Оприлівці
|77.
|ФП
|с. Зарубинці
|78.
|АЗПСМ
|с. Шимківці
|79.
|ФАП
|с. Решнівка
|80.
|ФП
|с. Бабії
|81.
|ФП
|с. Болязуби
|82.
|АЗПСМ
|с. Залісці
|83.
|АЗПСМ
|с. В. Кунець
|84.
|ФП
|с. М.Кунинець
|85.
|ФП
|с. Хоми
|86.
|ФП
|с. Чеснів
|87.
|АЗПСМ
|с. В Вікнини
|88.
|ФП
|с. М.Вікнини
|89.
|ФП
|с. Котюжини
|90.
|АЗПСМ
|с. Заруддя
|91.
|ФП
|с. Олишківці
|92.
|ФП
|с. В.Раковець
|93.
|ФП
|с. М.Раковець
|94.
|АЗПСМ
|с. Бодаки
|95.
|ФП
|с. Коханівка
|96.
|ФП
|с. Гнидава
|97.
|ФП
|с. Діброва
|98.
|ФАП
|с. Ст.Вишнівець
|99.
|ФП
|с. Кухаруки
|100.
|ФАП
|с. Кинахівці
|101.
|ФП
|с. Федьківці
|102.
|ФП
|с. Бутин
|103.
|ФАП
|с. Дзвеняча
|104.
|ФП
|с. Лози
|105.
|ФАП
|с. Кривчики
|Заліщицький район
|106.
|Заліщицька ЦРКЛ
|м. Заліщики, вул. С.Бандери, 86
|107.
|Товстенська РКЛ
|сел. Товсте, вул. Робітнича, 1
|108.
|ФАП
|с. Касперівці
|109.
|ФАП
|с. Новосілка
|110.
|ФАП
|с. Торське
|111.
|ФАП
|с. Устечко
|112.
|ФАП
|с. Попівці
|113.
|ФАП
|с. Лисівці
|114.
|ФАП
|с. Угриньківці
|Зборівський район
|115.
|Зборівська ЦРЛ
|м. Зборів, вул. Б. Хмельницького, 17
|116.
|Залозецька РКЛ
|сел. Залізці, вул. Шевченка, 56
|117.
|Озернянська ДЛ
|с. Озерна, вул. Молодіжна,2
|Козівський район
|118.
|Козівська ЦРКЛ
|сел. Козова, вул. Зелена, 19;
|119.
|Козлівська КЛ
|сел. Козлів, вул. Заводська, 32;
|120.
|Конюхівська лікарня
|с. Конюхи
|Лановецький район
|121.
|Лановецька ЦРКЛ
|м. Ланівці, вул. Шевченка, 30
|Монастирський район
|122.
|Монастириська ЦРКЛ,
|м. Монастириська, вул. Шевченка, 29
|123.
|Коропецька РКЛ
|сел. Коропець, вул. Каганця
|124.
|МРТЦСО (стаціонарне відділення)
|с. Устя – Зелене,
|Підгаєцький район
|125.
|Підгаєцька ЦКРЛ
|м. Підгайці, вул. Шевченка, 19
|126.
|АЗПСМ
|с. Завалів
|127.
|АЗПСМ
|с. Новосілка
|128.
|АЗПСМ
|с. Голгоча
|129.
|АЗПСМ
|с. Мужилів
|130.
|АЗПСМ
|с. Шумляни
|Підволочиський район
|131.
|Скалатська РКЛ
|м. Скалат вул. Л.Курбаса
|132.
|Підволочиська ЦРКЛ
|сел. Підволочиськ, вул.П.Мстислава,102
|133.
|АЗПСМ
|с. Нове Село
|134.
|АЗПСМ
|с. Новосілка
|135.
|АЗПСМ
|с. Колодіївка
|136.
|АЗПСМ
|с . Галущинці
|137.
|АЗПСМ
|с. Остап’є
|138.
|АЗПСМ
|с. Ст.Скалат
|139.
|АЗПСМ
|с. Качанівка
|140.
|АЗПСМ
|с. Кошляки
|141.
|АЗПСМ
|с. Токи
|142.
|АЗПСМ
|с. Кам’янки
|143.
|ФАП
|с. Богданівка
|144.
|ФП
|с. Воробіївка
|145.
|ФП
|с. Пеньківці
|146.
|ФП
|с. Медин
|147.
|ФП
|с. Щаснівка
|148.
|ФП
|с. Мислова
|149.
|ФП
|с. Поділля
|150.
|ФП
|с. Хоптянка
|151.
|ФП
|с. Зарубинці
|152.
|ФАП
|с. Скорики
|153.
|ФП
|с. Климківці
|154.
|ФАП
|с. Гнилиці
|155.
|ФАП
|с. Городниця
|156.
|ФАП
|с. Жеребки
|157.
|ФАП
|с. Іванівка
|158.
|ФП
|с. Рожиськ
|159.
|ФП
|с. Клебанівка
|160.
|ФП
|с. Шевченково
|161.
|ФП
|с. Мовчанівка
|162.
|ФП
|с. Хмелиська
|163.
|ФП
|с. Голотки
|164.
|ФАП
|с. Лисичинці
|165.
|ФП
|с. Панасівка
|166.
|ФАП
|с. Магдалівка
|167.
|ФП
|с. Теклівка
|168.
|ФАП
|с. Гнилички
|169.
|ФАП
|с. Козярі
|170.
|ФП
|с. Оріховець
|171.
|ФП
|с. Чернилівка
|172.
|ФП
|с. Пальчинці
|173.
|ФП
|с. Староміщина
|174.
|ФП
|с. Дорофіївка
|175.
|ФАП
|с. Турівка
|176.
|ФП
|с. Фащівка
|177.
|ФП
|с. Супранівка
|178.
|ФП
|с. Росохуватець
|179.
|ФП
|с. Криве
|180.
|ФП
|с. Поплави
|181.
|ФП
|с. Полупанівка
|182.
|ФП
|с. Терпилівка
|183.
|ФП
|с. Лозівка
|Теребовлянський район
|184.
|Філія «Теребовлянський райавтодор»
|м. Теребовля, вул. Застіноцька, 13
|185.
|Управління праці та соціального захисту населення Теребовлянської РДА, Теребовлянський територіальний центр обслуговування населення на базі їдальні «Гуманітар»
|м. Теребовля, вул. Шевченка, 13
|Тернопільський район
|186.
|Геріатричне відділення ТРТМО
|с. Мишковичі
|187.
|Відділення ТРТМО
|сел. В.Бірки
|Чортківський район
|188.
|Чортківська ЦРКЛ
|м. Чортків, вул. Пігути, 31
|189.
|Чортківська ЦРКЛ (неврологічний відділ)
|сел. Заводське, вул. Галицька
|190.
|Чортківська ЦРКЛ (терапевтичне відділення)
|с. Пробіжна
|Шумський район
|191.
|Шумська ЦРЛ
|м. Шумськ вул.Енергетична, 1
|192.
|Великодедеркальська РКЛ
|с. В. Дедеркали
|Кременецький район
|193
|Кременецька ЦРКЛ
|м. Кременець, вул. Дубенецька, 1
|194
|Почаївська РКЛ
|м. Почаїв, вул. Воз’єднання, 19
|м. Тернопіль
|Згідно розпорядження Тернопільського міського голови від 09.02.2018 року № 27 “Про розгортання пунктів обігріву” в лікувально-профілактичних закладах міста підготовлено палати для надання цілодобової медичної допомоги постраждалим від переохолодження
Примітка:
ЦРЛ – центральна районна лікарня
ЦРКЛ – центральна районна клінічна лікарня
ТРТМО – тернопільське районне територіальне медичне об’єднання
РЛ – районна лікарня
АЗПСМ – амбулаторія загальної практики сімейної медицини
ФАП – фельдшерсько-акушерський пункт
ФП – фельдшерський пункт