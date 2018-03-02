Новини Тернополя 

На Тернопільщині згорів гараж із двома легковими машинами

Irena 21 Views Прокоментуй!

Вранці першого дня весни в селі Козівка Козівського району спалахнув гараж.

На місці події працювали пожежники, але вогонь до їхнього приїзду набрав широкого поширення, тому мало що вдалося врятувати. Пожежу ліквідували орієнтовно за 1 год і 20 хв від моменту спалаху. Гараж, обладнання для ремонту автомобілів і 2 легкових машини («ВАЗ-21099» та «Ford Scorpio») згоріли, з пошкодженнями врятували авто «Mercedes-Benz».

Чому виникла пожежа, з’ясовують.

За матеріалами Управління ДСНС України у Тернопільській області. 

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