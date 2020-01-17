Уродженець Тернопільщини служив у так званому карному розшуку “ДНР”

Під процесуальним керівництвом прокуратури Тернопільської області завершено спеціальне (заочне) досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом участі мешканця Тернопільщини у терористичній організації «Донецька народна республіка».

У ході розслідування встановлено, що 30-річний уродженець Збаразького району Тернопільської області з липня 2014 по травень 2019 року служив дільничним інспектором, а згодом – оперуповноваженим так званого карного розшуку Амвросіївського РВ МВС «ДНР».

Також зібрані докази, що підтверджують його участь у забезпеченні процесу проведення так званих «виборів голови ДНР» 11 листопада 2018 року. Чоловік чергував на той час на одній з «виборчих дільниць».

Прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт за ч.1 ст.258-3 КК України (участь у терористичній організації).

Довідково: санкція статті інкримінованого злочину КК України передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.

Прес-служба прокуратури Тернопільської області