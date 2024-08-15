Уроки по суботах та частково скасована дистанційка: що чекає школярів Тернопільщини

2024/2025 навчальний рік у школах Тернопільщині планують розпочати з другого вересня. Рішення щодо формату навчання кожен освітній заклад приймає самостійно, пише 20 Хвилин.

Підготовка триває

Зі слів начальниці управління освіти і науки Тернопільської міської ради Ольги Похиляк, все залежить від кількості учнів та наявності укриття, його площі, кількості місць та придатності до використання.

— Наприклад, минулого року 68% шкіл Тернопільської громади навчалися очно і лише 32% – на змішаному форматі. Для нас важливо, щоб під час сигналу повітряної тривоги всі учні та працівники перебували в укритті. Якщо укриття маленьке, тоді обирають формат змішаного навчання. Якщо укриття дозволяє одночасно перебувати у комфортних умовах всім учням та працівникам обирають очний формат, — каже Ольга Похиляк. — До першого вересня мають завершити ремонти у додаткових приміщеннях в укриттях шкіл: №11, №19, №8, №21.

Протягом вересня-жовтня 2024 року учні тернопільських шкіл навчатимуться шість днів на тиждень (понеділок-субота). Зі слів Ольги Похиляк, відпрацювання сім субот наперед дозволить зробити довші канікули взимку у випадку блекаутів чи негоди.

— Напередодні вересня ми збираємо нараду директорів і пропонуємо восени навчатися більше. Вересень-жовтень – теплі місяці і можна трохи відпрацювати наперед. Ми не знаємо, що буде взимку зі світлом та теплом, тому пропонуємо такий варіант із суботами, — додає пані Ольга.

На осінні канікули дітей планують відправити 26 жовтня. Триватимуть вони тиждень – до третього листопада. А ось зимові канікули мають розпочатися 27 грудня і триватимуть два тижні – до 12 січня.

Як навчатимуться в області

Наразі школи Тернопільської області забезпечені укриттями на 99%, заклади дошкільної освіти – на 96%, а заклади позашкільної, професійної, фахової передвищої та вищої освіти – на 100%. Про це повідомляють у Тернопільській обласній військовій адміністрації.

З вересня 482 школи навчатимуться очно, 89 — за змішаною формою, 4 — за дистанційною.