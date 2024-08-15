Скільки одягу для малюка брати в пологовий будинок

Майбутній мамі, звісно ж, важливий правильний настрій на пологи. Медитації, масажі, різні практики позитивно впливають на емоційний стан жінки. Але також спокій додає впевненості в тому, що до майбутніх пологів зібрано все необхідне як для матері, так і для її дитини. Правильно підібраний одяг для новонародженого забезпечить комфорт і безпеку малюкові в перші дні життя. Як не набрати зайвого, скільки і чого потрібно дитині в пологовому будинку – відповіді на ці питання далі.

Який мінімум одягу необхідний для новонародженого

Малюкові потрібна часта зміна одягу. Рекомендується мати при собі не менше 2-3 комплектів на кожен день із розрахунку перебування в пологовому будинку до 3 робочих днів. Візьміть бодіки і повзунки, а також чоловічки. Новонародженому необхідні шапочки, шкарпетки, царапки. Часто на рукавах кофтинок, боді або ромперів є вже царапки. Також знадобиться 4-6 пелюшок, окрема кофтинка, чепчик і ковдра відразу після народження для підтримки тепла, конверт на виписку. Забезпечивши мінімальний набір одягу для новонародженого, ви зможете створити комфортні умови для малюка в перші дні його життя.

Які бувають види одягу для малюків

Бодіки – це кофтинки із застібкою між ніжками для легкої зміни підгузків. Вони зручніші за кофтинки.

Повзунки – це штанці з високою талією або на лямках. Можуть бути із закритими шкарпетками або без них.

Шапочки і чепчики на зав’язочках – краще взяти і те, і те, щоб зрозуміти, що зручніше вам і дитині.

Пелюшки потрібні завжди, але залежно від пори року беріть фланелеві, муслінові або бавовняні.

Для виписки з пологового будинку можна вибрати спеціальне вбрання, яке буде красивим і зручним. Важливо, щоб одяг був не тільки красивим, а й практичним, підходив за погодою і легко одягався.

Для холодної пори року можна додатково використовувати теплий конверт або комбінезон.

Чи звертати увагу на матеріал виробів

Натуральні тканини добре пропускають повітря, що запобігає перегріванню і забезпечує комфорт малюкові. Вони рідше викликають алергічні реакції та подразнення на ніжній шкірі новонародженого. Одяг яскравих кольорів може містити агресивні барвники. Перед першим використанням обов’язково виперіть речі, щоб видалити залишки виробничих речовин. Звертаючи увагу на матеріал виробів, ви забезпечите комфорт і безпеку вашому малюкові, мінімізувавши ризик алергічних реакцій і подразнень.

Особливості вибору одягу залежно від сезону

Для зими необхідно більше теплого одягу: боді з довгими рукавами, легким начосом, утеплені шкарпетки. Не забудьте про теплі шапочки, рукавиці та шкарпетки. Також рекомендується мати теплий конверт або комбінезон для прогулянок на вулиці.

У літній період знадобиться менше одягу. Обов’язково використовуйте шапочки для захисту голови від сонця.

Навесні та восени погода може бути мінливою, тому важливо мати кілька шарів одягу. Обирайте комбіновані комплекти з бавовни та флісу, щоб можна було легко додавати або прибирати шари.

Практичні поради

Складіть список усіх необхідних речей, щоб нічого не забути.

Прочитайте статтю про збір сумки в пологовий будинок для партнерських пологів, якщо ви обрали цей спосіб.

Підпишіть мішечки або органайзери, щоб швидко знаходити потрібні речі.

Зберіть сумку з одягом для пологового будинку завчасно.

Весь новий одяг потрібно обов’язково випрати і пропрасувати перед першим використанням.

Візьміть із собою кілька додаткових комплектів одягу на випадок, якщо вам доведеться довше залишатися в пологовому будинку.

Навіть якщо на вулиці тепло, візьміть із собою кілька теплих речей.

Дотримуючись наших рекомендацій, ви зможете зібрати оптимальний гардероб для вашого малюка, враховуючи всі можливі обставини та сезони. Не забувайте перевіряти якість матеріалів і правильно готувати одяг до використання, щоб забезпечити максимальний комфорт і безпеку для вашої дитини.