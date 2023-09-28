Усіх мешканців Тернопільщині закликають 1 жовтня зупинитися на хвилину

9:00. Неділя. 1 жовтня. Дороги, площі і вулиці міст та сіл Тернопільщини. Хвилина шани. Хвилина мовчання.

Цього року Україна вперше відзначатиме День захисників і захисниць 1 жовтня. Усіх, хто бʼється заради держави. Усіх, хто додає сили країні. Усіх, хто віддав своє життя за волю та незалежність України.



Щодня ми вшановуємо загальнонаціональною хвилиною мовчання памʼять усіх українців, які загинули, захищаючи нашу державу.

Цієї неділі, 1 жовтня, на хвилину зупиниться уся країна, щоб мовчанням вшанувати подвиг наших людей.

Закликаємо всіх водіїв, підприємців, громадський транспорт та жителів Тернопільщини зупинитися на хвилину, вшановуючи памʼять наших захисників та захисниць.