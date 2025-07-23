Пожежа на автозаправці в Тернополі: оперативні дії рятувальників зупинили вогонь

Пожежа на АЗС у Тернополі: вогнеборці оперативно ліквідували загоряння рекламної конструкції

У ніч на 23 липня тернопільські рятувальники оперативно відреагували на виклик про загоряння на території автозаправної станції, розташованої на вулиці Будного в обласному центрі.

Повідомлення про пожежу надійшло о 23:13. Як з’ясувалося, горіла зовнішня рекламна конструкція. Вогонь міг становити загрозу для розташованих поруч об’єктів та транспорту.

Черговий караул прибув на місце події у найкоротший термін. Завдяки злагодженим та професійним діям рятувальників загоряння було оперативно ліквідоване, поширення вогню вдалося уникнути.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

ДСНС закликає громадян дотримуватися правил пожежної безпеки та у разі виявлення займання або диму негайно телефонувати за номером 101.