Скільки жителів Тернопільщини знайшли роботу за сприяння служби зайнятості?

На Тернопільщині 11, 3 тис краян знайшли роботу за сприяння служби зайнятості, з них 106 – колишні воїни

Упродовж січня-червня 2020 року послугами служби зайнятості Тернопільщини скористались 33341 особа (у т.ч. 541 учасник АТО (ООС), з них 21691 – мали статус безробітного, що на 20,8% більше, ніж за відповідний період 2019 року.

Чисельність зареєстрованих безробітних значно зросла у період запровадження карантину. Про це розповів директор Тернопільського ОЦЗ Василь Олещук.

За сприяння служби зайнятості на постійні місця праці працевлаштовано 11304 краян (у т.ч. 106 колишніх воїнів), з них 108 безробітних – з компенсацією роботодавцям витрат єдиного соціального внеску, 11 – отримали одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності.

До участі в громадських та інших роботах тимчасового характеру залучено 1237 осіб, після завершення яких 443 особи працевлаштовані на постійні місця праці.

1039 безробітних проходили профпідготовку за направленнями служби зайнятості Тернопільщини; 940 – завершили навчання, з них 865 вже мають роботу (92%).

135 краян отримали ваучери на оплату навчання у закладах освіти України.

Також, 4 особи підтвердили результати неформального навчання за професією кухар на базі Рівненського ЦПТО Державної служби зайнятості.

На 1 липня 2020 року на обліку в Тернопільській обласній службі зайнятості перебували 13,2 тис. безробітних (у т.ч. 327 учасників АТО (ООС)), що на 61,1% більше, ніж на 01.07.2019. Серед них 53,7% жінки, більше третини – молодь віком до 35 років, 48% – особи, які проживають у сільській місцевості, 52,2%. – з вищою освітою.