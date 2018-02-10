40 гривень у рік за абонемент в найбільшу бібліотеку Тернополя: а ви знали про ці переваги?

Оновлення: після виходу публікації нам повідомили в бібліотеці, що вартість абонентського квитка зросла на 10 грн. й від сьогодні становить 50 грн.

Абонемент на рік користування Тернопільською обласною універсальною науковою бібліотекою (у народі «Затонкою») вартує 40 грн. Завдяки йому абонент може брати в безкоштовне користування книжки, а ще відвідувати курси іноземної мови – німецької або англійської, або й обидвох, не сплачуючи жодної гривні.

Як стати клієнтом бібліотеки

Абонентом цієї бібліотеки можуть стати тільки тернополяни, які зможуть підтвердити прописку паспортом (однак, немісцеві можуть взяти книги під грошову заставу). Якщо ви тернополянин (-ка) духовно і фізично, перше, що вам доведеться зробити, – оплатити в касу 40 гривень. Там вас поінформують про додаткові переваги, які має користувач бібліотеки, та видадуть читацький квиток. До слова, в цьому році в бібліотеку записалися вже 101 особа, разом із автором цих рядків.

Наступний крок – перехід у відділення абонементу, де можна зробити книжкове замовлення.

Дізнайтеся першими від «Погляду»

У день візиту кореспондента «Погляду» в бібліотеку, нам розповіли таємницю, що з квітня цього року, коли відзначається День книги, ТОУНБ наважилася «підпустити» читача ближче. Тепер абоненти читальні матимуть вільний доступ до стелажів книгозбірні. Читачі зможуть обирати собі літературу, як в книжкових супермаркетах. А бібліотекарі будуть за потреби консультувати у виборі книги.

Нові надходження

Колись за нові книги треба було платити завдаток. Тепер це скасували. Нові книги безкоштовно надсилає сюди Міністерство культури України. Була приємно здивована добіркою нових книг, які надійшли в бібліотеку в день візиту сюди. Приміром, трилогія «Атлант розправив плечі» Айн Ренд, яка в книгарнях доволі дорога, «Інтернат» Сергія Жадана, «Самум» Сергія та Марини Дяченків, «Священна книга гоповідань» Павла Коробчука. Загалом надійшло 158 нових книг із великою екземплярністю.

Тут представлено і широкий спектр дитячої літератури. Для маленьких читачів вже вивільняють простір, аби незабаром вони могли погортати книги, зручно вмостившись у бібліотеці.

Як бачите все просто і доступно, головне – вчасно повернути книгу у бібліотеку, яку видають максимум на один місяць. Пеня за один протермінований день становить 20 копійок. Однак можна продовжити термін користування додатково на 15 днів, якщо читач не вклався у терміни. Треба лише особисто повідомити бібліотеку, тоді пеню не нараховуватимуть.

Чи в «чоботях чоботарі»?

Користуючись нагодою, ми запитали в працівників ТОУНБ, що ж читають вони?

– Нещодавно відкрила для себе гарну зарубіжну авторку Луїзу Мей Олкот, – відповіла провідний бібліотекар ТОУНБ Наталя Білянська. – Зараз читаю її книгу «Маленькі жінки». Щиро подивована сюжетною лінією.

«Маленькі жінки» обсягом 406 сторінок. Таку книгу Наталія Білянська зазвичай прочитує впродовж трьох днів.

Автор цих рядків взяла в бібліотеці одну книгу з класики – «Людина, яка сміється» В. Гюго, – та роман сучасного автора «№1» О. Дроздова. Наразі читаю першу, де між рядків щоразу проглядає саркастична насмішка автора над жорстокістю, захланністю людства, ницістю вищих над нижчими. Якось так.

Адреса бібліотеки: бульвар Т. Шевченка, 15, м. Тернопіль.

Підготувала Ірина Юрко.