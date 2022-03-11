В Архикатедрі Тернополя щоденно проходить молитва на вервиці за порятунок України

10 березня архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк вчергове очолив молитву на вервиці в Архикатедрі Тернополя за мир в Україні, заступництво та покров Пресвятої Богородиці над нашим народом та військом. Усі присутні молилися на колінах, усильно благаючи Божої допомоги вистояти у війні.

Владика пояснив важливість спільної молитви на вервиці, запросив усіх тернополян та вимушено переміщених осіб долучатися. Кир Василій просив творити цю молитву з глибокою вірою та на колінах. «Молімося за наших воїнів, які віддають свої життя, за волонтерів, за біженців та кожного, хто сьогодні захищає Україну, щоб Бог благословив нас перемогою».

З особливим болем архиєпископ говорив про вчорашнє бомбардування пологового будинку у Маріуполі та засудив вбивство невинних жінок та дітей по всій Україні. «Матінко, дай нам сили вистояти в цій війні, просимо Тебе, бережи нас!» – підсумував архиєпископ. Завершилася молитва загальним благословенням присутніх.

Пригадуємо, що молитва на вервиці відбувається в Архикатедральному Соборі Тернополя щоденно з понеділка по п’ятницю після Хресної дороги о 13.00. У суботу розпорядок відмінний. У неділю – молитва на вервиці після Літургії на 10.15.