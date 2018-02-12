В італійському місті Неаполь на рейсах, знайшли мepтвoю молоду 30-річну українку з Селища Коропець, Тернопільської області, про це написала користувач Ines Inna у групі “Українці в Італії (об’єднуємось в єдину групу!)” у Facebook.

“Українці,хто як не ми? 31.01.2018 в Неаполі було знайдене тiло Оксани Яцків. Родина мepтвої дівчини просить допомоги у всіх вас щоб відправити тiло в Україну, де двоє маленьких дітей хочуть побачити останній раз маму. Українці, давайте об’єднаємося у цей скрутний час для родини! Допоможіть.

334-83-62-879 Галя(Марія ) Михайленко-телефон мами(мама теж перебуває у Італії,- ред.)

3277364822 – консульство України в м. Неаполь, гаряча лінія(для перевірки інформації).

Всі хто хоче допомогти можуть скинути гроші на карточку довіреної людини мами помepлої. Номер публікую

P.S. вся інформація виставлена за проханням мами пoмepлoї. Всі чеки будуть виставлені”, – йдеться у дописі.

У коментарях також зазначили, що і мама і донька на території Італії перебували нелегально.

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