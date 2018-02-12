За яку проблему у маршрутках Тернополя відповідають водії

Мабуть, кожен із Вас стикався з тим, що в громадському транспорті Ви не можете розрахуватися електронним проїзним за двох людей, бо картка повторно одразу не спрацьовує. Хоча, у відповідності до Правил користування міським пасажирським транспортом (тролейбусом, автобусом) у місті Тернополі, затверджених рішенням виконавчого комітету Тернопільської міської ради №686 від 21.09.2017р. «п. 3.10.4. Пасажир вправі оплатити повну вартість проїзду іншого пасажира своїм неперсоніфікованим електронним квитком, безконтактною банківською карткою чи технологією NFC». Згідно цієї проблеми Володимир Кучерявий звернувся за роз’ясненням у міську раду.

Не минуло й місяця, як мені дали офіційну відповідь з цього питання.

Висновок (коротко): оператор електронних систем поставив електронну заборону на повторне зчитування з того ж електронного квитка, щоб випадково гроші ще раз не знялися. А от повідомити комбінацію клавіш, яка це виправляє – забув (не захотів, забив).

В результаті – Вам або кажуть, що за другого треба платити 5 грн. готівкою, або ж іншим проїзним, – пише чоловік у мережі Фейсбук у групі Тернопільські плітки.

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