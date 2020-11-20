Відновили потяг з Києва на Чортків, Теребовлю, Копичинці, Товсте, Хоростків та Заліщики

Потяг з Києва на Чортків, Теребовлю, Копичинці, Товсте, Хоростків, Заліщики ходитиме з 18 грудня.

«Укрзалізниця» відновлює повноцінне курсування поїзду 357/358 «Київ – Тернопіль – Рахів». Відтак з 18 грудня ходитиме потяг з Києва на Чортків, Теребовлю, Копичинці, Товсте, Хоростків, Заліщики.

Як зазначає народний депутат Євгенія Кравчук, через ремонт колії потяг не можливо запустити раніше. Однак до 15 грудня ремонт мають завершити.

«Без цього потяга ціла низка міст та селищ Тернопільщини були повністю позбавлені пасажирського залізничного сполучення зі столицею. Це не просто відновлення після карантину. Річ у тому, що ділянка Тернопіль – Заліщики мало змінилася з часів Австро-Угорщини. З одного боку, це цікаві для туристів старовинні вокзали та віадуки, з іншого – вкрай застаріла інфраструктура. Саме через ремонт колій потяг неможливо було запустити раніше», – каже Євгенія Кравчук.

Потяг із Києва, як і раніше, прибуватиме на Тернопільщині посеред ночі. Однак тривають роботи над зміною графіку. Планується, що уже на весні, при формуванні літнього розкладу, потяг прибуватиме у зручний час.

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