В медзакладах області з COVID-19 442 людини перебувають на стаціонарному лікуванні – Ольга Ярмоленко

Станом на 12 січня в області на COVID-19 хворіє майже три тисячі осіб. З них – 442 людини перебувають на стаціонарному лікуванні. Майже три сотні потребують кисневого забезпечення.

Про це під час засідання Тернопільського обласного штабу боротьби з COVID-19 повідомила начальниця управління охорони здоров’я ТОДА Ольга Ярмоленко.

Зниження показників захворюваності протягом останніх 10 днів пов’язане із зменшенням кількістю звернень у період новорічних свят і не відображає реальної картини поширення COVID. Натомість епідситуація в області залишається складною.

– Ми маємо не істинне зниження захворюваності, а статистичне. Воно пов’язане із меншою кількістю звернень за медичною допомогою та меншою кількістю тестувань, що пов’язано із новорічними святкуваннями. Якщо послуговуватися іншими критеріями, зокрема, показниками летальності, то за 11 днів померло 27 людей. Якщо буде зберігатися така динаміка, то ми ризикуємо до кінця місяця отримати близько 70 летальних випадків. Це серйозна загроза, – зазначив лікар-епідеміолог Володимир Паничев. – З початку року відсоток позитивних результатів на ПЛР-тест складає від 25 до 33%. Це дуже високий показник, який засвідчує циркуляцію вірусу в нашій популяції. Рекомендація ВООЗ стосовно цього показника – не більше 5%. Тільки тоді можна говорити про те, що ситуація є контрольованою.

За прогнозами МОЗ України, пік захворюваності попереду, тому в області посилять роботу щодо збільшення кількості тестувань методом ПЛР та ІФА. До обласного лабораторного центру щодобово має надходити не менше тисячі зразків біоматеріалів. Потужність центру дозволяє проводити таку кількість досліджень – повідомлено в Тернопільська обласна державна адміністрація .