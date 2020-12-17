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Новини Тернополя 

В обласній комунальній дитячій лікарні триває ремонт реанімаційного відділення

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Його функціонування залишається питанням номер один для закладу, адже поки тут тривають роботи пацієнтів розміщують в інших відділеннях.

На завершення ремонту лікарні не вистачає 2,9 млн. грн. Завданням для нас є забезпечити фінансування,  – каже голова ОДА Володимир Труш.
Крім того, заклад готується до надання допомоги пацієнтам з COVID-19. Кисень підведено до 90 ліжок.
  • Оглядаючи лікарню не міг не завітати до маленьких пацієнтів, щоб побажати їм швидкого одужання. Напередодні Свята Миколая стаються різні чуда. Головне у них вірити.
    І я вірю, що усі дітки швидко одужають і ростимуть на радість своїм батькам.
    P.S. Обов’язково передам Микалаю, що усі ви були дуже чемними. Нехай дарує вам міцне здоров’я.

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