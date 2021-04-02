Влада Тернополя заговорила про демонтаж літака: аварійний стан чи відволікання уваги

Із 29 березня розпочалося електронне опитування щодо подальшої долі літака МіГ-17, який розташований при вході у парк Національного відродження на проспекті Степана Бандери у Тернополі.

Враховуючи лист Громадської ради при Тернопільській обласній державній адміністрації щодо демонтажу конструкції – літака МіГ-17 через її аварійний стан, при Тернопільській міській раді створено робочу групу, яка вивчає дане питання.

– З метою врахування максимальної кількості думок мешканців, просимо залишати ваші пропозиції щодо реконструкції або демонтажу вказаного пам’ятного знака в гугл-формі на порталі «Електронні консультації та опитування, – йдеться у повідомленні прес-служби Тернопільської міської ради.

Обговорення триватиме до 2 квітня 2021 року.

Варто нагадати, що питання демонтажу літака піднімалося вже неодноразово. Ще в далекому 1990 році, коли почалося загальне відродження всього українського, ставилося питання про демонтаж літака на Східному масиві, навіть було прийнято відповідне рішення. Але, як пригадує тодішній депутат міської ради Павло Сливка, міський голова В’ячеслав Негода та члени виконавчого комітету не перейшли до реальних справ, бо казали, що це буде дорого коштувати та й немає спеціальної техніки, яка б ці роботи виконала.

За каденції міського голови Романа Заставного до мерії звернувся Державний музей авіації, щоби їм передати літака, оскільки він є «унікальним, аналогічного немає в Україні». Музейники запропонували власними силами його демонтувати та вивезти. Але тоді тернополяни підняли хай і депутати не ухвалили відповідного рішення.

Вже за каденції Сергія Надала ця тема теж кілька разів обговорювалась. Зокрема за дорученням управління житлово-комунального господарства ТМР було зроблено обстеження технічного стану архітектурно-монументальної композиції «Пам’ятний знак літак Міг-17». Було виявлено, що пам’ятник фізично і морально зношений, і відповідна комісія ухвалила рішення про його демонтаж. Навіть підготовлено кошторис із демонтажу. Але через дороговизну бетонної конструкції демонтажу (за цінами 2012 року – приблизно мільйон гривень, нині ця сума в декілька разів більша ) втілення цього задуму реалізовано не було. Хоча вже були опрацьовані варіанти альтернативних скульптур/композицій, які виставлялися на загальне обговорення в Українському домі «Перемога». Навіть композиція з янголами тернопільського архітектора Івана Осадча здобула перемогу на конкурсі, але її не сприйняли тернополяни.

Зараз у мерії вкотре завели мову про літак. Заявляють про аварійний стан конструкції. При цьому чомусь не пояснюють, що саме було зроблено за роки, відколи мова про цю аварійність ведеться. Цілком імовірно, що міська рада темою з літаком стандартно відволікає від чогось увагу. А в контексті того, що поруч з літаком вже відведена земля під будівництво, дана ініціатива міськради викликає у тернополян ще більше запитань.

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