Будинок розпусти викрили у Тернополі

Сутенерку та її чотирьох “підопічних” викрили у Тернополі працівники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми. Ще на початку лютого оперативники отримали інформацію про роботу борделю.

Бізнес із надання сексуальних послуг в обласному центрі організувала 40-річна жителька Дніпра. За словами начальника відділу БЗПТЛ Олександра Буняка, жінку за аналогічні злочини вже притягували до кримінальної відповідальності в Запоріжжі. Проте тоді вона отримала лише умовний термін покарання.

У Тернополі підозрювана влаштувала бордель, у якому працювали позмінно четверо молодих дівчат із Запорізької та Житомирської областей. Обслуговували клієнтів лише за місцем проживання – на орендованих квартирах.

Щоби не потрапити на гачок правоохоронців, сутенерка кожен місяць змінювала адресу, винаймаючи нове житло. Правоохоронцям наразі відомо про сім таких квартир.

За один день дівчата могли обслуговувати до десяти чоловік. «Клієнтів вистачало», – кажуть вони. За одну годину «послуг кохання» ціна була 1200 гривень. Рівно половину дівчата віддавали своїй сутенерці, а інші гроші витрачали на власні потреби та оплату житла. Пошуком клієнтів займалася особисто сутенерка, розмістивши в інтернет-мережі оголошення про надання сексуальних послуг.

12 листопада правоохоронці провели обшуки у двох помешканнях. Оперативники виявили та вилучили сім-картки, мобільні телефони, гроші та записники.

Сутенерці вже оголосили підозру згідно з частиною 2 статті 303 ККУ. Вирішується питання про обрання їй міри запобіжного заходу. Дівчата-повії відповідатимуть у суді згідно з адміністративним кодексом України. Триває слідство та встановлюються інші учасники даного правопорушення.

Роман Бібік



