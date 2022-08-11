Байковецька громада в жалобі, – захищаючи Україну загинув Андрій Пачковський

У Байковецькій громаді оголошено триденну жалобу. На Донеччині загинув уродженець і мешканець села Байківці Андрій ПАЧКОВСЬКИЙ. 25 вересня йому виповнилося б 44… На свого Героя з нетерпінням чекали батьки, дружина Наталія та доньки Олена й Віталія, онуки. Сумна звістка сколихнула усю громаду. Напевне небеса забирають найкращих…

Важко словами описати гіркоту втрати. Адже ніхто і ніколи уже не поверне батькам сина, дітям – батька, а онукам – дідуся. Лише добрий і світлий спогад назавжди залишиться у нашій пам`яті.

Вічна слава українському герою, який захищав Батьківщину і пожертвував власним життям, щоб у нас було майбутнє.

Щирі співчуття рідним, друзям та побратимам Андрія.

Вічна пам’ять Герою…