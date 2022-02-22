Засудили студента з Борщова, який продавав наркотики

3 років позбавлення волі з іспитовим терміном в 1 рік присудили студента-першокурсника Кам`янець-Подільського коледжу культури і мистецтв. Хлопець продавав наркотики на території Тернопільської області.

Про це йдеться у вироку Борщівського райсуду. У справі зазначено, що 14 липня 2021 року біля 18.30 год. в м.Борщеві неподалік магазину «Романтика» він за 200 грн. збув наркотичний засіб – канабіс, який перед цим придбав у свого знайомого.



Також 03 вересня 2021 року біля 19.51 год. він неподалік «Палацу студентів» у м.Борщеві за 500 грн. збув наркотичний засіб-канабіс, який теж перед цим придбав у свого знайомого.



Приблизно два роки тому він у смт. Скала-Подільська під мостом знайшов коробку із зернами коноплі, яку приніс до себе додому і забув про неї. Під час обшуку 03 вересня 2021 року у нього вдома працівники поліції знайшли цю коробку, а також з його сумки було вилучено згорток з коноплею та невелику кількість залишків листків коноплі. Якийсь час він сам вживав канабіс, тому на той час не розумів всієї серйозності своїх поступків. На сьогодні наркотичні засоби не вживає, пройшов тренінг у психолога про шкоду вживання наркотичних речовин. Про скоєне зізнався працівникам поліції, у вчиненому розкаюється.

Джерело: Номер1