В Старому парку на одній з вулиць перекриють рух транспорту

У зв’язку із необхідністю проведення капітального ремонту асфальтобетонного покриття, з 7 жовтня буде перекрито рух транспорту у Тернополі на вул. Квітовій. Сьогодні, 6 жовтня, можливий ускладнений рух транспорту за вказаною адресою через виконання підготовчих робіт.

Як повідомляють в управлінні житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, в межах капітального ремонту на вул. Квітовій буде влаштовано дощову каналізації та систему водопостаання, замінено дорожне покриття, влаштовано тротуар та зовнішнє освітлення.

При сприятливих погодних умовах, капітальний ремонт на вул. Квітовій заплановано завершити до 24 грудня 2020 року.

На ділянці проведення ремонтних робіт будуть встановлені дорожні знаки відповідно до типових схем організації дорожнього руху.

Просимо водіїв бути уважними і завчасно обирати маршрути руху.