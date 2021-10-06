Тернопільська міська рада роздасть допомоги на 228 тисяч грн.

6 жовтня виконавчий комітет міської ради прийняв рішення про надання жителям Тернопільської міської територіальної громади грошової та адресної безготівкової допомоги.

Так, грошову допомогу на загальну суму 228 300 гривень отримають 206 громадян, а ще 8 осіб отримають адресну безготівкову допомогу у розміру 50% відшкодування оплати за житлово-комунальні послуги в межах спожитих норм.

Окрім того, 23 ветерани ОУН-УПА отримають грошову допомогу в розмірі 500 гривень на особу та ще 41 житель громади з інвалідністю (внаслідок захворювання органів зору), учасник Тернопільської ГО «Біла тростина – рідне Тернопілля», отримають по 300 гривень на особу на загальну суму 12 300 гривень.