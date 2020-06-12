Стипендію Кабінету Міністрів присвоєно вченій Тернопільського університету

Заступнику декана інженерно-педагогічного факультету ТНПУ ім. В. Гнатюка, кандидату педагогічних наук, доценту Ользі Ігорівні Потапчук призначено стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

Стипендію призначено відповідно до постанови Президії Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки від 10 червня 2020 року № 4 «Про призначення стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України для молодих вчених», за успішне провадження наукових досліджень, здійснення актуальних науково-технічних розробок призначено стипендії Президента України та стипендії Кабінету Міністрів України.