18:00 | 12.06.2020
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Стипендію Кабінету Міністрів присвоєно вченій Тернопільського університету

Irena 0 Views Прокоментуй!

potapchuk

Заступнику декана інженерно-педагогічного факультету ТНПУ ім. В. Гнатюка, кандидату педагогічних наук, доценту Ользі Ігорівні Потапчук призначено стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

Стипендію призначено відповідно до постанови Президії Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки від 10 червня 2020 року № 4 «Про призначення стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України для молодих вчених», за успішне провадження наукових досліджень, здійснення актуальних науково-технічних розробок призначено стипендії Президента України та стипендії Кабінету Міністрів України.

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *