10:32 | 19.03.2021
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Новини Тернополя 

В Тернопільській області за 18 березня вакцинували від коронавірусу 650 людей

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І це знову найбільший показник за добу за весь час вакцинальної кампанії на Тернопільщині

Всього з початку вакцинації в Тернопільській області першою дозою щеплено:
📈 5598 людей.
▪ За 18 березня 2021 року щеплено від COVID-19 в області 650 осіб, з них 1 дозою – 650 осіб, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб, – повідомляє
Управління охорони здоров’я
.
Серед вакцинованих ↪ 305 чоловіків та 345 жінок.
👥✅ Всього з початку вакцинації в Тернопільській області першою дозою щеплено 5598 людей, по Україні – 92713 осіб отримали першу дозу, 1 особа отримала 2 дози.

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