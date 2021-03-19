В Тернопільській області за 18 березня вакцинували від коронавірусу 650 людей
І це знову найбільший показник за добу за весь час вакцинальної кампанії на Тернопільщині
Всього з початку вакцинації в Тернопільській області першою дозою щеплено:
5598 людей.
За 18 березня 2021 року щеплено від COVID-19 в області 650 осіб, з них 1 дозою – 650 осіб, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб, – повідомляє
Управління охорони здоров’я.
Серед вакцинованих 305 чоловіків та 345 жінок.
Всього з початку вакцинації в Тернопільській області першою дозою щеплено 5598 людей, по Україні – 92713 осіб отримали першу дозу, 1 особа отримала 2 дози.