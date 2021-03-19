На Тернопільщині вимагають покарати тих, хто закупив медичний кисень без оприлюднення договору

Громадська організація Центр протидії корупції звернулася до Державної аудиторської служби щодо закупівлі Підволочиською Центральною районною лікарнею (ЦРЛ) у Тернопільській області медичного кисню без оприлюднення договору.

СУТЬ СПРАВИ:

ЦРЛ Підволочиської районної ради 27 січня 2021 року закупила у ТОВ “ЛЬВІВКИСЕНЬ” медичний кисень на суму 505 440 грн.

Закупівля була проведена без використання електронної системи закупівель, що передбачено спеціальним порядком для проведення закупівель робіт і послуг для боротьби з коронавірусною хворобою. Це вбачається із веб-порталу “Прозоро”.

При цьому, у розділі “Укладений договір” на сторінці закупівлі наявний лише один файл електронно-цифрового підпису/кваліфікованого електронного підпису “sign.p7s”. Тобто замовник закупівлі не опублікував текст договору та додатки до нього, як цього вимагає закон.

За неоприлюднення або порушення оприлюднення інформації про закупівлі передбачена відповідальність уповноважених осіб замовників (частина перша статті 164-14 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Бездіяльність посадових осіб Підволочиської лікарні як замовників закупівлі є адміністративним правопорушенням.

ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ СПРАВИ:

Враховуючи зазначене вище, ГО:

Звернулася до ДАСУ з проханням притягнути винних осіб замовника до адміністративної відповідальності.