У тернопільському університеті стартували курси “Домедична допомога в екстремальних умовах”

Для всіх бажаючих Тернопільський національний медичний університет розпочав курси “Домедична допомога в екстремальних умовах”. 27 лютого 2022 року важливі для порятунку життя і здоров’я людей знання та навички отримало понад 50 осіб. Волонтери, активісти, громадські діячі телефонують і продовжують записуватися на курси, щоб знати, як діяти в екстремальних умовах.

ТНМУ продовжує проводити ці курси для всіх бажаючих на базі центру стимуляційного навчання.

Просимо звертатися до професора Арсена Гудими для формування груп за телефоном 0964537862.

Прес-секретар ТНМУ Яніна Чайківська