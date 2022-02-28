11:30 | 28.02.2022
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Новини Тернополя 

У тернопільському університеті стартували курси “Домедична допомога в екстремальних умовах”

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Для всіх бажаючих Тернопільський національний медичний університет розпочав курси “Домедична допомога в екстремальних умовах”. 27 лютого 2022 року важливі для порятунку життя і здоров’я людей знання та навички отримало понад 50 осіб. Волонтери, активісти, громадські діячі телефонують і продовжують записуватися на курси, щоб знати, як діяти в екстремальних умовах.

ТНМУ продовжує проводити ці курси для всіх бажаючих на базі центру стимуляційного навчання.

Просимо звертатися до професора Арсена Гудими для формування груп за телефоном 0964537862.

Прес-секретар ТНМУ Яніна Чайківська

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