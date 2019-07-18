Тернопіль отримав гроші з Києва – які проекти реалізують і хто допоміг?

Днями Уряд затвердив розподіл 19 інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку Тернопільщини, що можуть реалізовуватися у 2019 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку. Їх було подано на початку року, коли Степан Барна очолював обласну державну адміністрацію. Діючи в інтересах краю та міста, він зумів організувати роботу належним чином, щоб проекти були вчасно подані, правильно підготовлені та мали шанс отримати підтримку з Києва на їх реалізацію.

Серед проектів, які виконуватимуть в області є кілька, що реалізують саме у місті Тернополі.

Зокрема йдеться про реконструкцію корпусу майстерні з надбудовою спеціалізованої мистецької школи імені Ігоря Герети, що знаходиться на проспекті Злуки, 51. На виконання робіт виділено понад мільйон гривень із загального фонду та 765 тисяч гривень із спеціального. Втілення цього задуму дасть можливість покращити умови, в яких навчаються талановиті діти.

Також планується капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії з операційним блоком у Тернопільській обласній дитячій клінічній лікарні. Для цього із загального фонду заклад отримає майже 1,5 мільйона гривень із загального фонду та понад 870 тисяч гривень із спеціального. Реалізація цього проекту підтверджує, що Степан Барна твердо налаштований працювати у напрямку перетворення Тернополя на Західно-Український Центр інноваційної медицини.

Понад два мільйони із загального фонду регіонального розвитку та майже 1,5 мільйони із спеціального отримає Тернопільський обласний краєзнавчий музей. Ці кошти спрямують на втілення проекту термомодернізації будівлі, тобто повної реконструкції існуючого приміщення. Це дасть змогу не лише покращити умови зберігання композиції, а й осучаснити музей і зробити його модернізованим культурним центром.

Ці факти підтверджують, що Степан Барна – людина, яка завжди працювала на благо рідного міста. І поки кандидати-новачки лише обіцяють і планують, то проекти, за втілення яких боровся Степан Барна ще на посаді голови ОДА, отримують фінансування і готуються до реалізації.