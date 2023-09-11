В Тернополі двоє пенсіонерів-пішоходів потрапили під колеса автомобіля

В суботу 9 вересня у м. Тернополі сталось дві дорожньо-транспортні пригоди, пов’язані з наїздом транспортних засобів на пішоходів.

Перша ДТП сталась близько 08.00 годин, коли водій автомобіля «ВАЗ-2115», проїждаючи по вул. Злуки, скоїв наїзд на пішохода. Внаслідок аварії 75-річна тернополянка, у важкому стані, була госпіталізована в Тернопільську міську комунальну лікарню швидкої допомоги.

Орієнтовно о 19.00 годин до цієї ж лікарні, з травмами середнього ступеня важкості, привезли 74-річну жительку обласного центра. Жінка переходила дорогу по бул. Бандери, де її збив автомобіль «Volkswagen Passat».