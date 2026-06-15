У Тернополі на вул. Поліській частково перекрито рух транспорту

У Тернополі триває поточний ремонт дорожнього покриття. З початком нового робочого тижня ремонтні роботи виконуватимуться на вулицях Петра Батьківського, Мирній та Іванни Блажкевич. Тут працівники підрядної організації проведуть нарізку дорожніх карт та асфальтування в межах ямкового ремонту.

Також сьогодні, 15 червня, продовжиться поточний ремонт методом укладання великих карт на вулиці Поліській. У зв’язку з виконанням робіт на цій ділянці буде частково обмежено рух транспорту (тимчасово запроваджено реверсний рух).

Додамо, що цими днями завершено поточний ремонт на вулиці Львівській. Тут дорожники оновили покриття на ділянці від пішохідного переходу поблизу «McDonald’s» до головного корпусу Західноукраїнського національного університету, замінивши зношений дорожній одяг.

Паралельно у Тернополі тривають роботи з оновлення прибудинкових територій та тротуарів. Наразі ремонт дворів проводиться за адресами: вул. Лесі Українки, 19 та вул. Медова, 3. Також підрядні організації виконують роботи на ділянці проїзду поблизу ЗОШ №17, а на вул. Академіка Сахарова триває облаштування нового тротуару з урахуванням принципів безбар’єрності, що забезпечить комфортніше та безпечніше пересування для всіх категорій мешканців.