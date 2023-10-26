22:26 | 27.10.2023
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Новини Тернополя 

В Тернополі на пішохідному переході мікроавтобус збив дівчинку

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Дорожньо-транспортна пригода сталась 25 жовтня в м. Тернопіль. Близько 11.00 годин водій автомобіля ««Mercedes-Benz Sprinter», проїжджаючи по вул. Монастирського, здійснив наїзд на пішохода.
Від сильного удару автівки дівчинка отримала травми різного ступеня важкості та була госпіталізована в Тернопільську обласну дитячу клінічну лікарню.
Варто зазначити, що в момент аварії дівчинка перебувала в межах пішохідного переходу.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. У кермувальника взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. 

Даний факт внесений в ЄРДР відповідно до статті 286 ККУ. Триває слідство.

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