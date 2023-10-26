Тернопільщина в трійці лідерів по підключенню до інтернет-мереж
Тернопільщина в трійці областей з найвищим відсотком підключення абонентів до інтернет-мереж на базі PON, яка працює у разі вимкнень електроенергії.
PON – це найсучасніша технологія, що дозволяє бути онлайн без електрики до 72 годин.
У Тернопільській, Рівненській та Київській областях цей показник становить близько 60%. Загальнодержавний – 37%.
Провайдери та оператори увесь рік активно працюють над забезпеченням альтернативними джерелами живлення їхнього обладнання.
Якщо ваш інтернет-провайдер не перейшов на енергоощадні мережі, ви можете змінити тарифний план або взагалі перейти до іншого провайдера.