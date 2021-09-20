Через обвал ґрунту потяг Чернівці – Київ запустили через Тернопільщину

“Укрзалізниця” змінює маршрут пасажирського поїзда №118, який прямує з Чернівців до Києва. Змінити маршрут поїзда довелося через обвал грунту. Про це повідомляє національний перевізник вантажів та пасажирів “Укрзалізниця“.

У районі карстових печер на перегоні Новоселиця – Мамалига через підмив грунту стався провал в земляному полотні. Ремонтні роботи вже стартували, проте вони триватимуть не менше 10 годин. Саме тому довелося змінити маршрут поїзда №118 Чернівці – Київ. Його запустили з Чернівців о 19:46 через станції Заліщики та Тернопіль. Крім того, доведеться виключити деякі зупинки поїзда. Поїзд не зупинятиметься на станціях Новоселиця, Ларга, Кам’янець-Подільський, Дунаївці, Гречани. Пасажирів, які планували покинути поїзд на цих станціях просять не хвилюватися.

– Пасажирів з цих станцій (а їх у нас 154) просимо не хвилюватися, за вами вже виїхали 3 вагони, які доставлять вас до Хмельницького, куди із затримкою орієнтовно на 1:00 прибуде об’їзним маршрутом поїзд №118, – йдеться в повідомленні “Укрзалізниці”.



