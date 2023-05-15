“В Тернополі зірвали склад з боєприпасами” — росіяни поширюють ФЕЙК

Цю інформацію поширює ворог, щоб дестабілізувати ситуацію, — повідомив Володимир Труш.

Близько 22:35 у суботу, 13 травня, ворог завдав ракетного удару по Тернополю. За кілька годин було завдано повторного удару по області. Внаслідок атаки поранені дві людини.

Обстріл спричинила масштабну пожежу на комерційних складах, де крім товарів на продаж зберігалася різноманітна гуманітарна допомога.

Ворог цинічно відзвітував про цей обстріл, традиційно заявивши про знищення західної зброї.



