Як на Тернопільщині шахраї наживаються на темі коронавірусу

У зв’язку з поширенням коронавірусу активізуються шахраї. Аферисти на хвилі паніки та розповсюдження неправдивої інформації намагаються заробити на довірливості людей. Схеми можуть бути різними: від пропозицій купити ліки, продукти самотнім пенсіонерам до дезінфекції помешкань від вірусної інфекції.

Зазвичай, жертвами пройдисвітів стають літні люди, які проживають самотньо. Зловмисники ходять по домівках пенсіонерів та пропонують їм свою допомогу: сходити в аптеку або в магазин. Беруть у них гроші на покупки та зникають. В одному із районів області незнайомець видурив у немічного пенсіонера понад 300 гривень. «Благодійник» пообіцяв купити чоловіку ліки, забрав гроші та не повернувся. За допомогою потерпілий звернувся до працівників поліції.

Ще один вид шахрайства: зловмисники представляються працівниками епідеміологічної служби і під приводом проведення дезінфекції від коронавірусу потрапляють до чужих помешкань. Люди довіряють, адже лиходії приходять у захисних костюмах та зі спеціальними приладами. Впустивши таких візитерів, господарі згодом виявляють зникнення грошей та цінних речей.

Правоохоронці застерігають краян не довіряти незнайомцям, проявляти пильність та не вестися на оманливі пропозиції, тим паче, коли мова йде про гроші. Не впускайте невідомих осіб до своїх осель. Особливо застережіть своїх батьків, дідусів, бабусь, стареньких сусідів. У разі виникнення непередбачуваної ситуації, не зволікайте та телефонуйте правоохоронцям на лінію 102.