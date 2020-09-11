В Україні хочуть законодавчо врегулювати віддалену роботу

Група із 32 народних депутатів пропонує законодавчо унормувати дистанційну і надомну форми роботи. Відповідний законопроєкт про вдосконалення правового регулювання дистанційної роботи зареєстровано на сайті Верховної Ради.

Серед іншого законопроєкт пропонує забезпечити співробітникові можливість поєднувати дистанційну роботу і роботу в звичайному режимі на робочому місці. Депутати також пропонують покласти на власника або уповноважений орган зобов’язання забезпечити безпечні умови роботи і передбачити право роботодавця при укладенні трудового договору про дистанційну або надомну роботу отримувати відомості про місце проживання або іншому місці, де співробітник за своїм вибором буде виконувати робочі обов’язки. При цьому в комітеті зазначили, що, згідно із законопроєктом, співробітник повинен бути ознайомлений у письмовій формі або через електронний документообіг із правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором, локальними нормативними актами роботодавця, оповіщенням й іншими документами. Також законопроєкт пропонує дозволити дистанційне ознайомлення співробітника з вимогами по охороні праці, зокрема по відеозв’язку.



