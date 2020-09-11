На Тернопільщині показник захворюваності на COVID-19 втричі більший за загальноукраїнський

Щойно відбулось чергове засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській ОДА.

Зі слів Оксани Чайчук, виконуючої обов’язки директора ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» показник захворюваності на COVID-19 у Тернопільській області втричі перевищує загальноукраїнські показники. Жодна територія області, що була «червоною», не стала «помаранчевою». Ситуація навпаки ускладнилась.

Станом на 11 вересня 2020 року в області, згідно первинних термінових повідомлень, зареєстровано 13982 випадки підозри на корона вірусну хворобу.

Кількість летальних лабораторно підтверджених випадків COVID-19 – 99 (летальність в області складає 1,2%, в Україні – 2,1%).

На сьогодні залишаються діючими 2 спалахи – Петриківський обласний геріатричний пансіонат та Теребовлянський психоневрологічний інтернат.

За останній тиждень найбільше випадків захворюваності зареєстровано серед мешканців Бережанського, Чортківського, Гусятинського, Теребовлянського, Монастириського, Збаразького, Заліщицького, Бучацького, Тернопільського районів та м. Тернопіль.

А ось в Монастириському, Теребовлянському, Чортківському районах та м. Чорткові кількість хворих, в порівнянні з попереднім тижнем, зменшилася.