15 хворих на коронавірус та 8 підозр. Дані по Тернопільщині на ранок 26 березня

НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ СТАНОМ НА 10 ГОДИНУ 26 БЕРЕЗНЯ – 15 ВИПАДКІВ COVID-19. Про це повідомляє Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.

Інформація про хворих.

🔹1- житель міста Заліщики. Чоловікові – 57 років. Знаходиться в Тернопільській лікарні швидкої допомоги

🔹1 -житель міста Тернополя. Чоловікові 55 років. Він звернувся до сімейного лікаря і перебуває на самоізоляції.

🔹1 – житель Золотого Потоку Бучацького району – медик Монастириської лікарні

🔹11 – жителів Монастириського району

🔹1 чоловік помер – житель села Ковалівка Монастириського району. Чоловікові було 68 років.

В Тернопільській лікарні швидкої допомоги – 5 підозр на COVID-19

В Тернопільській дитячій міській лікарні – 3 підозри на COVID-19.

В Україні 156 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу зафіксували 43 нові випадки (станом на 10:00, 26 березня)