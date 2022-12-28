В Україні підвищили тарифи на воду: скільки потрібно платити.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) підвищила тарифи на водопостачання з 1 січня 2023 року в середньому на 10-30%. Рішення щодо 32 водоканалів прийнято 27 грудня.



Водночас в Харківській, Миколаївській і Херсонській областях тарифи на воду не зміняться, оскільки ці регіони сильно постраждали внаслідок російської агресії.



“На першому етапі середньозважений тариф зросте орієнтовно на 10% і буде діяти з 1 січня до 30 червня 2023 року”, – сказав керівник департаменту НКРЕКП Артем Чумак.



Водночас голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський запропонував поки що не ухвалювати рішення про підвищення тарифів з 1 липня. Ухвалено рішення, що до цього питання повернуться в травні.

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