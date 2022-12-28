Компанія «Креатор-Буд» стала переможцем у 2 номінаціях головної будівельної премії України IBUILD 2022:

🥇 Девелопер року 2022

🥇 Найкращий ЖК року — Creator City

Дякуємо Конфедерації Будівельників України Конфедерація будівельників України за захід, а також Президенту КБУ Lev Partskhaladze за можливість зібратись в такий час.

Ми розуміємо важливість будівництва в цей складний період, коли економіка країни має адаптуватися до ситуації. Пишаємося тим, що маємо змогу працювати та допомагати позитивним змінам у суспільстві завдяки команді професіоналів та рішучості голови ради директорів компанії «Креатор-Буд» Ігоря Гуди.

Щиро вдячні бути причетними до події та маємо честь отримати нагороди!