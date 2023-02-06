В Україні продовжать дію воєнного стану та загальної мобілізації

В Україні планують продовжити дію воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 діб.

Володимир Зеленський підготував відповідні укази та подав їх до Верховної Ради.

Законопроєкти про затвердження указів президента “Про продовження строку проведення загальної мобілізації” та “Про продовження строку дії воєнного стану в Україні” зареєстровані під номерами 8419 та 8420.

У пояснювальних записках до документів глава держави пропонує продовжити воєнний стан та мобілізацію з 19 лютого на 90 діб.

Нагадаємо, 24 лютого розпочалося повномасштабне вторгнення російської федерації в Україну. Того ж дня в державі було запроваджено воєнний стан та оголошено загальну мобілізацію – до 26 березня.

Строк дії воєнного стану і загальної мобілізації продовжувався парламентом декілька разів до 25 квітня, 25 травня, 23 серпня, 21 листопада та 19 лютого.