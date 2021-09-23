В Україні стався землетрус. Тернопільщину потрусило теж

Сьогодні, 23 вересня, близько 6.20 в Україні чимало людей відчули поштовхи землі. За інформацією українського гідромецентру стався землетрус із відчуттям поштовхів силою до 5-ти балів за шкалою Ріхтера (поштовхи такою силою е характеризуються наслідками та руйнуваннями).

Також про це явище повідомляє чимало людей у мережі Фейсбук.

Людмила Воловнік: Задрибижали двері,таке відчуття,що ніби проїхала велика машина під вікнами,аж вийшла на двір це було десь 6.18 с.Волиця Тернопільська обл.

Денис Сороцький: В Теребовлі також відчутно було.

Оля Ваврик: Я також почула. Теребовлянський район, Ласківці. Два рази сильні поштовхи були .

Svitlana Sachenko: Так, було, прокинулася від того,що ліжком трясло, а чоловік від того, що ніби в вікно хтось щось кинув.

Oksana Pakholok: Пишуть люди з Чернівеччини, Тернопільщини, Хмельниччини, Вінниччини….Певно була поверхнева хвиля, бо й гуділо до і після. Оля Луцишин: Відчули 06.19 хв.був сильний один поштовх.с Верняки ,біля Збаража. Oleg Semenjuk: 6:15 в смт. Товсте. 100 км. від тернополя в сторону Чернівців. Пасько Павло: В Вінниці легенько. Ледь відчув на вулиці. Гуділо. І світло вирубило навколо. Oleg Veres: Кажуть в Чорткові перед поштовхами чули вибух.

В Україні силу поштовхів і коливань під час землетрусів прийнято вимірювати за 12-бальною шкалою інтенсивності шкала MSK-64 (Медведєва-Шпонхойера-Карніка):

Не відчувається ніким, реєструється тільки сейсмічними приладами Відчувається іноді людьми, що знаходяться в спокійному стані Відчувається небагатьма, більш сильно проявляється в приміщеннях на верхніх поверхах Відчувається багатьма (особливо в приміщенні), у нічний час дехто прокидається. Можливий дзвін посуду, деренчання скла в вікнах, хлопки дверей Відчувається майже всіма, багато хто вночі прокидається. Хитання висячих предметів, тріщини в шибках і штукатурці Відчувається всіма, осипається штукатурка, легкі руйнування будівель Тріщини в штукатурці і відколювання окремих шматків, тонкі тріщини в стінах. Поштовхи відчуваються в автомобілях Великі тріщини в стінах, падіння труб, пам’ятників. Тріщини на крутих схилах і на сирому ґрунті Обвалення стін, перекриттів покрівлі в деяких будівлях, розриви підземних трубопроводів Обвали багатьох будівель, викривлення залізничних рейок. Зсуви, обвали, тріщини (до 1 м) в ґрунті Численні широкі тріщини в землі, обвали в горах, обвалення мостів, тільки деякі кам’яні будівлі зберігають стійкість Значні зміни рельєфу, відхилення течії річок, предмети підлітають в повітря, тотальне руйнування споруд.